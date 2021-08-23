Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması
Oyuncusu Fabrice N'Sakala için açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü, ileri tetkik ve tedavisinin devamı için bir başka hastaneye transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fabrice Nsakala, Gaziantep’teki ön tetkik ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ileri tetkik ve tedavisinin devamı amacıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne transfer edilmiştir. Fabrice Nsakala’nın genel durumu stabildir." ifadeleri yer aldı.
Deplasmanda Gaziantep ile oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala yere yığılmış ve saha içinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.