  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Real Madrid - Levante maçında gol yağmuru
Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım
Vitor Pereira performanstan memnun
Ersun Yanal'dan maçın hakemine tepki
Spor Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Oyuncusu Fabrice N'Sakala için açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü, ileri tetkik ve tedavisinin devamı için bir başka hastaneye transfer olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 05:46:00 -
Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fabrice Nsakala, Gaziantep’teki ön tetkik ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ileri tetkik ve tedavisinin devamı amacıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne transfer edilmiştir. Fabrice Nsakala’nın genel durumu stabildir." ifadeleri yer aldı.

Deplasmanda Gaziantep ile oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala yere yığılmış ve saha içinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay