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Spor Beşiktaş'tan N'koudou açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan N'koudou açıklaması

Beşiktaş, Georges Kevin N'Koudou'nun ameliyat olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 03:11:00 -
Beşiktaş'tan N'koudou açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Kasımpaşa - Beşiktaş maçının son anlarında sakatlanan Georges Kevin N'koudou ameliyat edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa’da ameliyat olmuştur. Nkoudou’nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir. Georges Nkoudou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Georges Kevin N'Koudou 3 ay formasından uzak kalacak.

Fransız oyuncu sakatlık nedeniyle bu sezon 11 karşılaşmada forma giyemedi. 9 maçta oynayan 26 yaşındaki oyuncu 2 gol attı.

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