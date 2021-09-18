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Spor Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş
Spor

Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını Antalyaspor karşısında 2-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 21:05:00 - 2021-09-18 21:09:20
Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 5. haftasında Beşikta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Antalyaspor'u 2-0 öne geçiren golleri 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel kaydetti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise 49. dakikada Rıdvan, 65. dakikada Batshuai ve 76. dakikada Ghezzal kaydetti.

Beşiktaş bu skorla puanını 13'e çıkardı. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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