Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını Antalyaspor karşısında 2-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşikta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Antalyaspor'u 2-0 öne geçiren golleri 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel kaydetti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise 49. dakikada Rıdvan, 65. dakikada Batshuai ve 76. dakikada Ghezzal kaydetti.
Beşiktaş bu skorla puanını 13'e çıkardı. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.