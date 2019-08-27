Beşiktaş'tan Medel'in yerine transfer!

Beşiktaş, Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara arayışlarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Tiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi.

22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Lille ile de pazarlıkları bitirmek üzere.

Orta saha transferi için başka bir isimle daha temas halinde olan siyah-beyazlıların, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tercih yapacağı öğrenildi.

“Maia konusunda biten bir şey yok”

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Lille’in 22 yaşındaki futbolcusu Thiago Maia için de henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını söyleyen Ahmet Kavalcı, yönetimin transfer için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.