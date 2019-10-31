  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'tan Karius açıklaması: Ocak ayında...

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan 'Alman file bekçi Loris Karius'un kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilecek' haberlerini yalanladı.

2019-10-31 23:16:00 -
Beşiktaş'tan Karius açıklaması: Ocak ayında...

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada Alman file bekçisi Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim