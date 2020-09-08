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Spor Beşiktaş'tan Josef de Souza sürprizi
Spor

Beşiktaş'tan Josef de Souza sürprizi

Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Josef de Souza ile her konuda anlaştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:27:00 -
Beşiktaş'tan Josef de Souza sürprizi

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza ile her konuda anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu İstanbul'a davet ettiği bildirildi.

Sergen Yalçın'dan Josef de Souza açıklaması

Siyah beyazlıların Teknik direktörü Sergen Yalçın da Brezilyalı yıldız hakkında yaptığı açıklamada, orta sahada numara ayrımı yapılmadığını, kimin oynadığının değil oyuncunun ne yaptığının önemli olduğunu söyledi. Souza'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Yalçın, Souza hakkında tam net bir şeyin olmadığını, ancak oyuncuya sıcak baktığını açıkladı.

Yalçın, şartların uygun olması durumunda bu oyuncunun değerlendirilebileceğini, Beşiktaş'ın kalitesine uygun bir oyuncu olduğunu söyledi.

Josef de Souza bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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