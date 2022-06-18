Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'le ilgili paylaşımı saat 19.05'te yaptı. Fernandes bir dönem Galatasaray'da forma giymiş, sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu tekrar renklerine bağlamak istemişti.
Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes için siyah-beyazlılar bir paylaşım yaptı.
Süper Lig devinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Portekizli futbolcu, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdi.
Gedson Fernandes için hazırlanan videonun 19.05'te paylaşılması dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Gedson'un videosunu 19.05'te açıklaması, Galatasaray'a gönderme yapıldı şeklinde yorumlandı.
Öte yandan Portekizli futbolcu için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklanmış, Gedson Fernandes'in bir sonraki satışından Benfica'nın yüzde 50 pay alacağı açıklanmıştı.
Portekizli oyuncu ile yapılan anlaşmanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.