Beşiktaş'tan fikstür tepkisi: 9 senedir Galatasaray ile... Süper Lig 2019/2020 Cemil Usta sezonu fikstür çekimi sonrası Beşiktaş'tan fikstür tepkisi geldi.

Süper Lig 2019/2020 Cemil Usta sezonu fikstür çekimine Beşiktaş adına katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil'den, organizasyon sonrası Galatasaray isyanı geldi. Fikstür çekilişi sonrası konuşan Ahmet Ürkmezgil, "Galatasaray ile her zamanki gibi, 9 yıldır üst üste, 2. yarıda deplasmanda oynuyoruz. Çok enteresan bir duygu. 9. sezon, Galatasaray ile, ezeli rakibimizle, şampiyonluk yarışında olduğumuz rakibimizle deplasmanda oynuyoruz." ifadelerini kullandı. İşte son 9 sezondaki Galatasaray-Beşiktaş maçları 2011/12, 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş

2012/13, 19. Hafta: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

2013/14, 22. Hafta: Galatasaray 1-0 Beşiktaş

2014/15, 33. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2015/16, 32. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

2016/17, 22. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

2017/18, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2018/19, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2019/20, 26. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

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