Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e Lens cevabı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular için kulüp arayışları devam ediyor.

Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens; hem teknik heyetin hem de yönetimin mutabık kaldığı isim listesinin lokomotifi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, önceki yıl maaşının 400 bin Euro'sunu ödeyerek 1 yıllığına kiraladığı Jeremain Lens için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak, Kara Kartal; İstanbul ekibinden gelen son teklifi reddetti.

Karagümrük'e Lens reddi!

Gazeteci Gökmen Özcan, Fatih Karagümrük'ün; Lens'in maaşının 250 bin Euro'luk kısmının ödenmesi koşuluyla Beşiktaş'a yeni kiralama teklifinde bulunduklarını; Beşiktaş'ın da bu teklifi reddettiğini ileri sürdü.

Lens, siyah beyazlı ekipten senelik 1.8 milyon Euro garanti ücret alıyor. Karagümrük'ün teklifi kabul edilirse; maaşının 1 milyon 550 bin Euro'sunu Kara Kartal ödeyecek.

Çebi: "Bu sene de kapımızı çalmıyorlar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı açıklamada: "Geçen yıl 3 oyuncumuz kadro dışıydı. İlginçtir, nasıl olur da bir kulüp bu arkadaşları gelir de bizden istemez? Çok üzülüyorum. Bu sene de kapımızı çalmıyorlar. Aslında sebebi çok basit. Aldıkları ücret çok fahiş. Kimse de bunu karşılayamıyor. Beşiktaş da bunun zararını, ziyanını çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Jeremain Lens'in Karagümrük istatistikleri

Önceki yıl, Fatih Karagümrük'le 16 maça çıkan Jeremain Lens, 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.