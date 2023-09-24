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Spor Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı
Spor

Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 23:36:00 -
Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u konuk ettiği Beşiktaş Park'ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.

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