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Spor Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki
Spor

Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Adana Demirspor maçında İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin hareketlerine ve hakemin maç yönetimine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:07:00 -
Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Adana Demirspor maçında İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin hareketlerine ve hakemin maç yönetimine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz." denildi.

Maçın sonunda çıkan olaylarda Balotelli'ye göz yumulduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta 'körebe' oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik. Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın."

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