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Spor Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Yeni takımı belli oluyor
Spor

Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Yeni takımı belli oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 23:51:00 -
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ante Rebic'e talip çıktı.İspanyol yayın organı Fichajes'te yer alan habere göre; Getafe, yeni adresi merak konusu olan Hırvat futbolcu ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ante Rebic'e talip çıktı.

İspanyol yayın organı Fichajes'te yer alan habere göre; Getafe, yeni adresi merak konusu olan Hırvat futbolcu ile ilgileniyor.

FAYDALI OLABİLİR

Haberde oyuncunun mali açıdan sıkıntı yaratmayacağı ve bu da kulüp için faydalı bir transfer olabileceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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