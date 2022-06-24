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Spor Beşiktaş'tan ayrılan Pjanic'e büyük şok!
Spor

Beşiktaş'tan ayrılan Pjanic'e büyük şok!

Beşiktaş'tan ayrılan Miralem Pjanic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla kiralık sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan yıldız oyuncu şok bir gerçekle karşı karşıya kaldı. İsmi İtalyan ve Fransız takımlarıyla anılan 32 yaşındaki orta sahaya resmi bir teklifin olmadığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:41:00 -
Beşiktaş'tan ayrılan Pjanic'e büyük şok!

Beşiktaş'tan ayrılan Miralem Pjanic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla kiralık sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan yıldız oyuncu şok bir gerçekle karşı karşıya kaldı. İsmi İtalyan ve Fransız takımlarıyla anılan 32 yaşındaki orta sahaya resmi bir teklifin olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon 1 yıllığına Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sözleşmesinin bitmesinin ardından İspanyol ekibine geri dönmüştü.

ASpor'un haberine göre; Barcelona'da kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcunun adı Fransız ve İtalyan kulüpleriyle anılıyordu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic'le ilgilenen Marsilya'nın Barcelona'ya resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

Fransız temsilcisinin, yıldız orta saha için herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

Pjanic'le adı geçen Napoli'nin de Boşnak oyuncu için herhangi bir istekte olmadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Barcelona'nın, Pjanic için sağlam teklifler almadığı vurgulandı.

Pjanic'in Barcelona'da bir geleceği olmadığı ve Beşiktaş'a da geri dönüş kapısının kapalı olduğu öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan futbolcu, geçen sezon siyah beyazlı formayla 26 maça çıkmış ve 4 asist yapmıştı.

Pjanic'in, Barça'yla 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

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Yorumlar

Ömer

Ya arkadaş görünen köy kılavuz ister mi ? Bunun neresi Yıldız . İşte Barselona’yı da kandırmışlar blr de 9 milyon yuro . Tl ile 1 milyon etmez .
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