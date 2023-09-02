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Spor Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:18:00 -
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu belirterek, kura çekimine Asbaşkan Emre Kocadağ'ın katıldığını açıkladı.

 Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu belirterek, kura çekimine Asbaşkan Emre Kocadağ'ın katıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Fransa’nın Monaco kentinde dün gerçekleştirilen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır. Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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