  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:02:34 -
Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, sağ bacak baldırında kas zorlanması tespit edilen Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı