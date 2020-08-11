  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beşiktaş'taki silahlı kavgaya karışan üç kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:48:36 -
Beşiktaş'taki silahlı kavgaya karışan üç kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dün Beşiktaş'ta iki otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgaya karışan üç kişin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, dün akşam saat 19.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen çalışmanın tamamladığı kaydedildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında "Korsan Otoparkçıların Rant Kavgası" başlığıyla yer alan "Silahlı yaralama" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; olayın Etiler Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren komşu iki restoranın valeleri Mehmet T. (33) ve Ümit Ö. (42) isimli şahıslar arasında işletmelere ayrılmış park alanları tartışmasının devamında, şahısların birbirlerini darp ederek karşılıklı silah çekmeleri neticesinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, iki şahsın da silahla yaralandığı, olay yerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve iki şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmaların devamında Gökhan Ç. (34) isimli şahsın olaya sonradan müdahil olduğu ve Ümit Ö. isimli şahsa ait tabancayı alıp, ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiş, şahıs bahse konu ruhsatsız tabanca ile birlikte (bugün) saat 10.00 sıralarında yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edilmiştir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı