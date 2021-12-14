Beşiktaş'ta yola devam edilen Karaveli'nin maaşı şaşırttı!

Beşiktaş'ta yola devam kararı alınan ve Fenerbahçe derbisi öncesi takımın başında sahaya çıkacak olan Önder Karaveli'nin aldığı maaş ise şaşırttı. Milyon euroların havada uçuştuğu teknik adamlar arasında, Karaveli'nin mütevazi ücreti olay oldu.

Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın’ın istifası ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Uzun yıllardır Beşiktaş Kulübü çatısı altında çalışan Önder Karaveli’nin, Süper Lig’de görev yapan meslektaşlarıyla kıyaslanmayacak bir maaş aldığı ortaya çıktı. Efsane isim Serpil Hamdi Tüzün döneminde siyah-beyazlıların altyapısında top koşturan Karaveli’nin aylık yalnızca 8 bin lira kazandığı aktarıldı.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor’u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtırken, 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi de kazandı. 8 bin lira maaşla çalışan Karaveli yönetiminde elde edilen bu galibiyet ve prim, “Her şey para değil” dedirtti.