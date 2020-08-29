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Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:26:39 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı ekip, hücum ve savunma antrenmanları yaptı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın çift antrenmanla devam edecek.

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