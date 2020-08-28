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Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni transfer Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:01:50 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma çalışmasındandan sonra dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


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