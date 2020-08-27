  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:12:58 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 ve geniş alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı