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Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:37:10 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun tek pas çalışması ile süren idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



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