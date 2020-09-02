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Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:12:16 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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