Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.