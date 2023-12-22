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Spor Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-22 10:23:00 -
Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları belli oldu. 8 teknik direktörün yer aldığı listede tek yerli aday Sergen Yalçın. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Rıza Çalımbay sonrası Siyah-Beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı.

Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:

Sergen Yalçın

Fabio Cannavaro

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ruud Van Nistelrooy

Frank de Boer

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