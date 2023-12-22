Beşiktaş'ta yeni hoca adayları belli oldu
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları belli oldu. 8 teknik direktörün yer aldığı listede tek yerli aday Sergen Yalçın. Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Rıza Çalımbay sonrası Siyah-Beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı.
Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:
Sergen Yalçın
Fabio Cannavaro
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ruud Van Nistelrooy
Frank de Boer
Spor
Milyonlarca Beşiktaşlıyı ilgilendiriyor: Bu paraya gözünü kırpmadan satın! Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmıştı...
Spor
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya: Öyle özellikleri var ki her iki dev de satın almak için kapısında yatacak
Spor
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi bitti! Yerine tam 7 aday var: Yönetimden gece yarısı olay karar…
{relation id:1815051 slug:'milyonlarca-besiktasliyi-ilgilendiriyor-bu-paraya-gozunu-kirpmadan-satin-besiktasi-yari-yolda-birakmisti'}
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov