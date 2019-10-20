Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonuçlandı. Çıkan sonuçlara göre Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Büyük farkla seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu.

Beşiktaş’ın ynei başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor;

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyordu.