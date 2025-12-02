  • İSTANBUL
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Eski yıldızıyla yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

