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Aktüel Beşiktaş’ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Aktüel

Beşiktaş’ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:39:18 -
Beşiktaş’ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’taki bir sitedeki apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Polis, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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