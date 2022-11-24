  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta transfer planı şekilleniyor
Spor

Beşiktaş'ta transfer planı şekilleniyor

Beşiktaş'ta devre arası transfer planı yavaş yavaş şekilleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroya yerli takviyesi istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:09:00 -
Beşiktaş'ta transfer planı şekilleniyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, kadroya 3 ya da 4 takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, stoper, orta saha, bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını istedi.

Savunmaya deneyimli bir ismin alınmasını talep eden Güneş, Masuaku ile yollar ayrılması halinde sol beke takviye istiyor.

Orta alanda kreatif bir oyuncu eksikliği yaşandığını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, takıma gol-asist katkısı verebilecek bir oyuncunun katılmasını talep ediyor.

Ghezzal’ın sakatlığının beklenenden uzun sürecek olmasından dolayı sağ kanata da transfer yapılacağı belirtiliyor.

Yerli oyuncu sayısının düşük olmasından dolayı rotasyonun azaldığını düşünen Şenol Güneş, devre arası transferlerinde de yerli isimlere ağırlık vermesini istediği gelen haberler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23