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Spor Beşiktaş'ta sürpriz! Hiç hesapta olmayan detayı açıkladı: O adım an meselesi! Bu kararı aldılar
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz! Hiç hesapta olmayan detayı açıkladı: O adım an meselesi! Bu kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:37:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz! Hiç hesapta olmayan detayı açıkladı: O adım an meselesi! Bu kararı aldılar

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'dan ayrılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda neredeyse her bölge için çalışma yürüten idareciler, özellikle stoper hattında büyük aşama kaydetti. Fanatik'e göre; 

Welinton’un ayrılacak olmasından dolayı bir sağ stoper almak isteyen Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan ayrılma kararı alan Yerry Mina için gözünü kararttı. 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacıyla menajeri aracılığıyla pazarlıklarda bulunan yönetim, büyük aşama kaydetti.

Premier Lig ve La Liga başta olmak üzere birçok yerden teklif alan Mina’yı kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar, en kısa süre içinde transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Kariyerinde daha önce Palmeiras ve Barcelona formaları da giyen Mina’nın piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
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