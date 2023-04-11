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Spor Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Yeniden mi geliyor?
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Yeniden mi geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-11 16:45:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Yeniden mi geliyor?

Beşiktaş'ta seçim kulisleri şimdiden başlarken, eski başkan Fikret Orman, eski başkan adayı Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün bir araya geldiği yazıldı.

Beşiktaş'ta seçim kulisleri şimdiden başlarken, eski başkan Fikret Orman, eski başkan adayı Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün bir araya geldiği yazıldı. Kulüp içinde bazı kongre üyelerinin eski başkan Fikret Orman'a yeniden başkan adayı olması için baskı yaptıkları kaydedildi.

Beşiktaş'ta seçim gündemi rafa kalkmış gibi gözükse de muhalefetin çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'ta muhalefet, her an seçim olacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Sabah'a göre; 

FİKRET ORMAN'A SEÇİM BASKISI

Eski başkan adayı Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün geçtiğimiz günlerde eski başkan Fikret Orman ile iftarda bir araya geldiği bildirildi. Yamantürk'ün bu buluşması seçim hazırlığı olarak yorumlandı. Ancak son haftalarda alınan derbi galibiyeti ve başarılı sonuçlarla rahat bir nefes alan Ahmet Nur Çebi'nin seçim endişesini geride bıraktığı aktarıldı.

Ayrıca kulüp içinde bazı kongre üyelerinin eski başkan Fikret Orman'a yeniden başkan adayı olması için baskı yaptıkları kaydedildi. Orman'ın gelen bu istekleri geri çevirdiği ve tekrar yönetimde olmak istemediğini söylediği gelen haberler arasında. Ancak herkesin fikir birliğine vardığı bir adayı destekleme sözü verdiği de konuşuluyor.
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