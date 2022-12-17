Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Apar topar gidebilir...

Fransız ekibi Lille'in Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fransız ekiplerinden Lille'in Valentin Rosier'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

Fransız futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas da kuruldu ancak Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.

Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya bonservisi alınan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında Fransız sağ bek için "Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum" demişti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Valentin Rosier'den toparlanmasını talep etmişti.

Haber7.com'a göre; Siyah-Beyazlılar'da Fransız sağ bek ile yol ayrımı yaşanması halinde Kayserispor'da oynayan Onur Bulut'un transferi ve Çaykur Rizespor'a kiralanan Kerem Kalafat'ın geri dönmesi gündemde...