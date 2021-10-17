  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Sporting Lizbon hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 14:28:00 -
Beşiktaş'ta Sporting Lizbon hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alan idmanlarının ardından taktik programa geçti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Dünya

Gönül Dağı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
Kış sporlarında kazalardan korunma yolları
Kadın - Aile

Kış sporlarında kazalardan korunma yolları

Kış sporları, insanların kış dönemlerinde buzlu ya da karlı zeminlerde yaptıkları spor aktivitelerine denir.

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler
Dünya

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Yemen’de devam eden iç savaşta yeni gelişme yaşandı. Marib Cephesi'nde stratejik Abdiya ilçesi İran destekli Husilerin eline geçtiği aktarıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay