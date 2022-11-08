Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Peki şimdi ne olacak?

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniyespor’u farklı mağlup ederken, Galatasaray derbisinden puansız ayrılan Beşiktaş’ta, takım içinde gruplaşmalar olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlı oyuncuların, Valerien Ismael döneminde kendi aralarında gruplaşmaya başladığı ve bu durumun takımın performansına olumsuz yönde yansıdığı aktarıldı.

Kartal’da özellikle Fransızca konuşan Valentin Rosier, Kevin Nkoudou ve Arthur Masuaku’nun sürekli birlikte hareket ettikleri iddia edildi. Yakın arkadaş olan Rosier ve Nkoudou’nun bu sezon takıma katılan Masuaku’yu da kısa sürede yanlarına çektikleri savunuldu. Bu futbolcuların takımla genel anlamda iletişiminin zayıf olduğu vurgulandı.

Haber7.com'a göre; Wout Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandes ve Nathan Redmond gibi yeni transferlerin ise bireysel hareket ettikleri belirlendi. Yıldız oyuncuların bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi.

Güneş ve yardımcılarının takım içindeki bu gruplaşmaları kısa sürede fark ettikleri öğrenildi. Deneyimli hocanın, Dünya Kupası için Süper Lig’e verilecek arada Antalya’da yapacakları kampta takımın kimyasını bozan bu sorunları çözmek için özel çaba harcayacağı ifade edildi.

Kaptan Josef de Souza’nın takım içindeki gruplaşmalardan çok rahatsız olduğu belirtildi. Son dönemdeki performansı eleştiri toplayan Brezilyalı futbolcunun gruplaşmaların önüne geçebilmek için bir süredir özel çaba harcadığı ancak bu konuda somut bir netice elde edemediği kaydedildi. Josef’in genel tablo hakkındaki düşüncelerini geçtiğimiz günlerde teknik heyetle paylaştığı da öğrenildi.

Şenol Güneş’in Serik Belediye ve Antalyaspor’la yapacakları karşılaşmaların hemen ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi. Transfer konusundaki isteklerini yönetime aktaracak olan siyah-beyazlı teknik adamın, bazı futbolcuları kadroda düşünmediği de ileri sürüldü. Şenol Güneş’in yönetime vereceği raporda bu isimlerle devre arasında yolların ayrılmasını isteyebileceği savunuldu.

Kritik bir karar aşamasında bulunan deneyimli teknik adamın bu konudaki rehberi ise önlerindeki iki maç olacak. Bu karşılaşmalarda olumsuz performans sergileyen oyunculardan, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kendilerine kulüp bulmaları istenecek.