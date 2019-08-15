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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlı ekipte Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular bir süre çeşitli pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
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