Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Antrenmanda Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.

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