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Spor Beşiktaş’ta şimdi de Ersin krizi!
Spor

Beşiktaş’ta şimdi de Ersin krizi!

Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekmesi tartışma oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:19:00 -
Beşiktaş’ta şimdi de Ersin krizi!

Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekmesi tartışma oluşturdu.

Ankaragücü, Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele bol gole sahne oldu. Maçı 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in kaleci tercihi konuşuldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü karşısında enteresan bir değişikliğe imza attı. 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde genç yaşta Beşiktaş kalesine geçen ve şampiyonlukta pay sahibi olan kaleci Ersin Destanoğlu, Fransız hoca tarafından maça yedek başlatıldı.

Kale artık Emre'nin

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Ersin Destanoğlu, hazırlık maçlarından bu yana iyi bir performans gösteremedi. Yediği hatalı gollerin dışında konsantrasyon sorunu gözlemlenen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, gidişatı değiştiremeyince formayı 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaybetti.

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Teknik Direktör Ismael basın toplantısında, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

Ersin'in aklı Avrupa'da

Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi Avrupa'ya transfer olma hayali kuran kalecinin bir süre Beşiktaş formasından uzak kalacağı iddia edildi. Ersin bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 360 dakika süre aldı. Transfermarkt verilerine göre; Ersin Destanoğlu'na 10 milyon euro değer biçiliyor.

 

 


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Yorumlar

Ömer

İsmael haklı bu sene Ersin iyi değil havalara girmiş işte Türk futbolcusunun en büyük eksiği bu . Bir iki sene evvel nerdeydi Beşiktaş olmasa kim tanıyordu . Şimdi o Beşiktaş’ı tanımıyor . Eğer iyi para verilirse satılsın onun gibi kaleci çok . Artık yeter kaprislerinden bıktık .
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