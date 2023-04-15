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Spor Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...
Spor

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...

Yeniakit Publisher
2023-04-15 16:05:00 -
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında İngiltere'nin West Ham United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, gösterdiği performansla camiadan tam not almıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında İngiltere'nin West Ham United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, gösterdiği performansla camiadan tam not almıştı.

Beşiktaş, ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde kiralık olarak kadrosunda yer alan Arthur Masuaku'nun bonservisini alacak. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesindeki 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Arthur Masuaku için West Ham ile anlaştı.

Masuaku'nun bonservisini 2 milyon Euro'ya indiren Beşiktaş, Demokratik Kongolu sol bek ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Yaz transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş’a gelen Arthur Masuaku, 26 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.
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