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Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonunda patladı: Takımdan uzaklaştırın
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonunda patladı: Takımdan uzaklaştırın

Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in kaprisleri, sonunda teknik direktör Sergen Yalçın’ı çileden çıkarttı. Başarılı teknik adam, “İdmana çıkıp 10 dakika sonra sakatım diyor. Disiplini bozuyor. Ljajic’i takımdan uzaklaştırın” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:20:00 -
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonunda patladı: Takımdan uzaklaştırın

Adem Ljajic, Beşiktaş kadrosunun en değerli oyuncularından biri. Sezon başından kendisinden beklentiler büyüktü. Ancak Sırp yıldız, sakatlığını bahane ettiği için doğru düzgün sahaya bile çıkmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Ljajic ile yaptığı özel görüşmeler de fayda etmedi.

Sergen Yalçın’ın artık öğrencisine tahammülü kalmadı. Başarılı çalıştırıcı, Sırp oyuncu için yönetimle görüşme yaptı. Yalçın, “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” talebinde bulundu.

‘Sakatlığı yok’

Yönetimin bu konuyla ilgili olarak sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin de Ljajic’in görünen bir sakatlığı olmadığı yönünde rapor verdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında göndermek için şimdiden çalışmalara başladı.

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Yorumlar

tattommast

Altılı da oynuyor mu başkan ?
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Ziya

Sirp çocuğunun beşiktaş gibi güzide takımda ne işi var bunlar ajan başka bir şey değil tüm sirp oyunculara ve calistiricilara karşıyım
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