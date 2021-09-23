Beşiktaş'ta sakat oyuncu kabusuna bir yenisi eklendi!
Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi 3 yıl sonra ilk kez sakatlandı. Yapılan açıklamada Batshuayi'nin sakatlığının ciddi olduğu ve ortalama 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Beşiktaş, sezonun henüz başı olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle resmen kabus gibi bir dönemden geçiriyor! son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi ile Rachid Ghezzal'ın Altay karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
15 günlük ara
Siyah-beyazlıların Chelsea'den kiraladığı Belçikalı futbolcu, son olarak Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 16 Nisan 2018'de sakatlandı ve 21 Mayıs 2018'de sahalara döndükten sonra 3.5 yıldır çıktığı 81 maçta sakatlık sorunu yaşamadı.Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.