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Spor Beşiktaş'ta Rosier şoku!
Spor

Beşiktaş'ta Rosier şoku!

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:44:00 -
Beşiktaş'ta Rosier şoku!

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

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