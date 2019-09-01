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Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak sezona 3 maçta 5 puan kaybıyla başladı

01 Eylül 2019 Pazar 00:03
Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 3 haftada 5 puan kaybetti.

Sezona Demir Grup Sivasspor deplasmanında alınan mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Göztepe galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor ile berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.

İlk 2 maçını kazanan Çaykur Rizespor ise Beşiktaş'la berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti. Yeşil-mavili ekibin 90+8. dakikada bir topu direkten döndü.

- Beşiktaş iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü


Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında 12 maçtır rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında da kaybetmeyerek iç sahadaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki son 30 karşılaşmada ise gol atmayı başardı.


- Rizespor'un galibiyet hasreti devam etti


Beşiktaş'ı Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta yenemeyen Çaykur Rizespor, yine kazanamadı ve galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 15 maçtan 10'unu yitirirken, 5'inde berabere kaldı.


- Taraftarlar devrede moral verdi


Vodafone Park'ta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş'a taraftarlar ikinci 45 dakika öncesi moral verdi.

İlk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından soyunma odasına gitmek üzere olan siyah-beyazlı futbolcular, taraftarların tezahüratı üzerine bir araya gelerek tribünleri selamladı ve ardından soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.


- Douglas ve Rebocho ilk kez


Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira dos Santos ve Pedro Rebocho siyah-beyazlı formayla tanıştı.

Brezilyalı futbolcu Douglas, 46. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna girerek Vodafone Arena'da ilk kez taraftarların önüne çıkarken, Rebocho 86. dakikada Jeremain Lens'le yer değiştirerek ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi.

Siyah-beyazlı taraftarlar oyundan çıkan Lens'i yuhalayarak tepki gösterdi.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:03
  1. Beşiktaş
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