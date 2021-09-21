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Spor Beşiktaş’ta Pjanic’e özel görev
Spor

Beşiktaş’ta Pjanic’e özel görev

Beşiktaş’ta Antalyaspor maçına rotasyon sebebiyle yedek başlayan Pjanic, bu akşam ilk 11’e dönüyor. Boşnak yıldız, Kartal’ın hücum hattını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 09:43:00 -

Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İspanya La Liga ekibi Barcelona’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayla macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı. Beşiktaş ’ta 2’si lig 1’i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta 2 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, yoğun takvim sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı.

Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlık yaşaması sonrasında oyuna dahil olan Pjanic, hücum hattına hareket katmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşamki Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Yıldız isim, özellikle asistleriyle hücum hattına önemli destek olacak.

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