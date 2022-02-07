Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye sert sözler

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, birçok gol pozisyonu fırsatı yakaladığı maçta sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların efsane eski golcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'ye sert eleştirilerde bulundu.



Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti. Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı. Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe 'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.

Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar, Önder Karaveli'ye sert eleştirilerde bulunurken kadro seçimlerini eleştirdi.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sergen Yalçın, bu kadroyla başarısız oldu ve gitti. Bu kadro çok daha başarılı olabilecek bir kadro. Kimsenin oyuncağı değil Beşiktaş. Bu kadroyla çok daha iyi oynanmalı. Transfer için bu masraf yapılıyorsa, Beşiktaş taraftarının hakkı iyi oyuncuları izlemektir.Hedef, maç kazanmaktır değil mi? Bunun için sahaya en güçlü kadroyla çıkarsınız."

"Genç oyuncu kazanmanın maçı mıydı bu? Kupa maçı için mi rotasyon yaptı Önder Hoca. Son dakikalarda hatasından dönmeye çalıştı ama zaman yetmedi. Josef varsa Josef oynar. Josef'in ayakkabısını koysa yeter"

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