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Spor Beşiktaş'ta Muleka artık yolcu! Yolun sonu geldi...
Spor

Beşiktaş'ta Muleka artık yolcu! Yolun sonu geldi...

Yeniakit Publisher
2024-08-22 14:57:00 -
Beşiktaş'ta Muleka artık yolcu! Yolun sonu geldi...

EMİRCAN KIŞLACIK- Beşiktaş'a geldiği günden beri bir var bir yokları oynayan Muleka için yolun sonu geldi. Oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi...

EMİRCAN KIŞLACIK- Beşiktaş'a geldiği günden beri bir var bir yokları oynayan Muleka için yolun sonu geldi. Oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi...

Jackson Muleka, Beşiktaş’tan Suudi Arabistan’ın Al Kholood takımına transfer için İstanbul’dan ayrıldı ve bugün Riyad’a gitti.

Suudi temsilci, Muleka’nın kiralanması için Beşiktaş’a 1 milyon euro ödeme yapacak ve ayrıca 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu sunacak.

BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında toplamda 80 maça çıktı. Bu süreçte 15 gol atan Muleka, 3 asist de gerçekleştirdi.
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