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Spor Beşiktaş'ta Montero, Altay maçı kadrosundan çıkarıldı
Spor

Beşiktaş'ta Montero, Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Adana Demirspor karşılaşmasında beklediğini alamayan Beşiktaş’ta Altay maçı öncesi büyük şok yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 10:56:00 -
Beşiktaş'ta Montero, Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero’nun, kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle İzmir'e 16 kişilik kadroyla giden Beşiktaş'ta Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla eksik sayısı 10'a yükseldi.

Siyah-beyazlılarda, Montero'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ile cezalı Valentin Rosier, bu akşam saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

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