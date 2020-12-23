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Spor Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:47:42 -
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almadı. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmedi.

Akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.


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