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Spor Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı
Spor

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:37:28 -
Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcular belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için A takım listesini yayımladı.

Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens, kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Francisco Montero, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı

Orta saha: Bernard Mensah, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Kevin Nkoudou, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, Atiba Hutchinson, Emirhan Delibaş

Forvet: Vincent Aboubakar, Güven Yalçın, Cyle Larin

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