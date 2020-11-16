Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.