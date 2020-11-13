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Spor Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:37:40 -
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları sonrası kuvvetlendirme çalışmalarının yapıldığı idman stretching ile sona erdi.

Hafta sonunu izinli geçirecek siyah-beyazlılar, pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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