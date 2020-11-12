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Spor Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:20:27 -
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma koşuları, açma-germe çalışmaları sonrası bir süre pas organizasyonlarının yapıldığı idman, ayak tenisi ile son buldu.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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