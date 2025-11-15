Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda teknik çalışmaların yanı sıra maç taktiklerine yoğunlaştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.