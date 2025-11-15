  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı
Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı

Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda teknik çalışmaların yanı sıra maç taktiklerine yoğunlaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. 

